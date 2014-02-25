В Московском райке появится новый ЖК с двумя детсадами и поликлиникой

На Кубинской улице в Московском районе планируется строительство современного жилого комплекса с развитой социальной инфраструктурой. Проект уже получил необходимые согласования, сообщил портал "Строительный Петербург".
Новый комплекс будет включать два детских сада и кабинет врача общей практики. Для жителей создадут благоустроенные дворы с детскими площадками, зонами отдыха и спортивными сооружениями.
Территория будет озеленена, появятся новые газоны и посадки деревьев. Для автомобилистов предусмотрены парковочные места, а для велосипедистов — специальные парковки.
Также на набережной Обводного канала построят жилой комплекс с детским садом.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
