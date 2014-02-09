На набережной Обводного канала построят жилой комплекс с детским садом

Пятисекционный жилой дом П-образной формы образует закрытый внутренний двор с зонами отдыха и детскими площадками.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект нового жилого комплекса с детским садом на набережной Обводного канала в округе Измайловское. Проект разработан архитектурным бюро "А.Лен" по заказу ООО СЗ "Измайловский". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Пятисекционный жилой дом П-образной формы образует закрытый внутренний двор с зонами отдыха и детскими площадками. К одной из секций будет пристроено трехэтажное здание детского сада на 105 мест. На первых этажах комплекса разместятся коммерческие помещения, а для жителей предусмотрены подземный паркинг и открытые стоянки для автомобилей и велосипедов.

Архитектурный облик комплекса сочетает кирпичные фасады с декоративной 3D-кладкой и штукатурные поверхности теплых серых оттенков. Для дворовых фасадов предусмотрены специальные ниши с декоративными решетками для установки кондиционеров.

Благоустройство территории включает спортивные площадки, зоны отдыха и детские игровые пространства.

