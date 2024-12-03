В Парголово появится современная школа на 1550 мест с бассейнами и спортивными площадками

Школа будет четырехэтажной и объединит все необходимые помещения для учебы и досуга.

В поселке Парголово на территории жилого комплекса "Пригородный" согласован проект новой школы, рассчитанной на 1550 учеников. Решение об обновлении архитектурного облика здания принял Комитет по градостроительству и архитектуре. Проект подготовлен ООО "ЦДС-АРХ" по заказу компании "Европейская перспектива 2". Школа будет четырехэтажной и объединит все необходимые помещения для учебы и досуга. В ней разместятся классы, библиотека с медиатекой, спортивные залы, большой и малый бассейны, актовый зал и столовая. Для начальных классов предусмотрены игровые зоны и комнаты отдыха. Особое внимание уделено организации пространства. У школы будут отдельные входы для младших и старших учеников, что позволит развести потоки. Актовый зал станет центральным элементом здания и будет использоваться как внутри, так и для мероприятий во дворе. Территорию благоустроят: оборудуют спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, зоны отдыха и занятия спортом на свежем воздухе, велопарковки. Цветовое оформление здания выбрано в теплой гамме — от белого и серого до терракотового и охры, что гармонирует с окружающей застройкой. Первых учеников приняли 1 сентября в новом здании сестрорецкой школы №324 Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре