Первых учеников приняли сегодня в новом здании сестрорецкой школы №324

В День знаний губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной линейке, посвящённой открытию нового здания школы №324 Курортного района в Сестрорецке. Оно возведено на месте старого сооружения.

Два года назад мы обещали закончить стройку летом этого года. Обещание выполнили. Старая школа служила с середины шестидесятых. Она воспитала не одно поколение. Но такие здания со временем вырабатывают свой ресурс. Их модернизация уже порой невозможна, и никакой ремонт не приведёт старое здание школы к нашему высокому "петербургскому стандарту". Александр Беглов, губернатор Петербурга

На месте старой школы силами профессиональных строителей было возведено современное и комфортное пространство для учёбы, спорта и творчества. В нём расположены два бассейна, спортивный и актовые залы, библиотека, зал ритмики, стадион и игровые площадки, медиатека. Оборудованы современные кабинеты и лаборатории.

В новом учебном году в школе сформирован 31 класс. С 7 класса реализуются программы предпрофильного и профильного обучения. В классах технологической направленности ребята углублённо изучают математику, физику и информатику, а в классах гуманитарной направленности – русский язык, историю и обществознание.

Фото: ВКонтакте/ Школа № 324 Курортного района Санкт-Петербурга