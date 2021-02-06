Район ХБК в Краснодаре: транспортная доступность и новые жилые проекты от AVA Group

При выборе квартиры в новостройках покупатели все чаще ориентируются на транспортную доступность будущего жилья. Именно поэтому проекты в районах с уже развитой транспортной инфраструктурой сегодня особенно востребованы. Один из таких примеров — ЖК "Режиссёр" от AVA Group Краснодар, который строится в районе ХБК. Изучили, насколько комфортен этот район для покупки квартиры.

Обзор транспортной инфраструктуры района ХБК

Район ХБК в Краснодаре — это уже давно обжитая часть города с хорошей транспортной доступностью. Комфорт проживания определяется уже сложившейся инфраструктурой, поэтому его чаще выбирают для покупки семьи с детьми. Главная улица района — Уральская. По ней идет основной поток машин и общественного транспорта, поэтому добраться можно разными способами. Рядом с пересечением улиц Уральской и Старокубанской расположен ЖК "Режиссёр" от АВА Групп — это жилая зона с быстрым выездом на основные дороги, но и с привычной для таких мест загруженностью.

С общественным транспортом проблем нет: ходят автобусы, маршрутки, троллейбусы. Остановок достаточно, но в часы пик транспорт может быть переполнен. При этом большой плюс района — трамвай. Он идет по выделенным путям, поэтому не стоит в пробках и часто оказывается самым быстрым вариантом добраться в центр.

Ещё одно важное преимущество для жизни в этом районе — близость к аэропорту. На машине можно доехать примерно за полчаса, если без сильных заторов.

Как будет меняться дорожная сеть района

Основные изменения в транспортной доступности района связаны не с масштабным строительством новых дорог, а с доработкой уже существующей сети:

– на Уральской и соседних улицах постепенно меняют схемы движения,

– добавляют полосы для поворотов на сложных перекрёстках,

– перенастраивают светофоры, чтобы уменьшить "заторы" на коротких участках.

Возможно, изменения коснутся железнодорожной линии рядом с районом. Там уже есть остановка "Уральская", и теоретически её можно активнее использовать для городских электричек. Но пока это скорее перспектива.

Район вполне подходит для семьи, так как .уже встроен в транспортную систему города, а точечные проблемы с транспортной доступностью будут постепенно решаться.

Новостройки в обжитом районе: ЖК "Режиссёр" от AVA Group

Транспортная доступность напрямую влияет на выбор конкретного дома внутри района. На ХБК важно не только наличие общественного транспорта в целом, но и то, как именно расположен жилой комплекс.

ЖК "Режиссёр" от AVA Group находится на пересечении Уральской и Старокубанской — это одна из ключевых точек района. Отсюда есть выезд в разные направления: по Уральской — в центр, по Старокубанской — вглубь района и на соседние улицы.

В пешей доступности проходит линия трамвая. Этот вид транспорта, пожалуй, один из самых надежных вариантов, не зависящий от пробок на дороге.

Вокруг уже сформирована инфраструктура: магазины, ТЦ, школы, детские сады. Многие повседневные задачи можно решать рядом с домом.

ЖК "Режиссёр" состоит из двух домов высотой до 21 этажа. Внутренняя территория будет оформлена по современным стандартам: двор без машин, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. На первых этажах запланированы коммерческие помещения. В отзывах про AVA Group покупатели положительно оценивают инфраструктуру будущей новостройки.

AVA Group реализует проекты в разных городах, включая Краснодар, Сочи и Москву.

В целом ХБК остаётся одним из самых устойчивых районов Краснодара с точки зрения спроса на жильё. Здесь почти нет свободных площадок под массовую застройку, поэтому новые проекты появляются точечно и быстро находят покупателя.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)