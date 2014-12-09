Цены на элитное жилье снижаются в Петербурге

Такая динамика связана с предоставлением скидок при полной оплате в ряде проектов, а также с запуском новых объектов по ценам ниже средних для данного сегмента.

В I квартале 2026 года средняя цена 1 кв. м элитной недвижимости в Петербурге снизилась на 3% по сравнению с концом 2025 года и составила 830 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин. По его словам, такая динамика связана с предоставлением скидок при полной оплате в ряде проектов, а также с запуском новых объектов по ценам ниже средних для данного сегмента.

В то же время в бизнес-классе наблюдается противоположная тенденция: за три месяца средневзвешенная цена увеличилась на 1,6% и достигла 545 тысяч рублей за квадратный метр. За I квартал 2026 года девелоперы вывели на рынок 127 тысяч кв. м недвижимости в сегментах бизнес-класса и элит, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года и близко к показателям всего 2024 года.

Что касается локаций, то в классических для высокобюджетного сегмента районах, таких как Петроградский, Крестовский и Петровский острова, новых стартов в I квартале не произошло. Пять из восьми проектов в элитном и бизнес-сегментах представляют собой редевелопмент промышленных территорий Васильевского, Красногвардейского, Выборгского, Адмиралтейского и Фрунзенского районов. Михаил Гущин отметил, что участков для строительства такого жилья традиционно немного, и сейчас наблюдается активный редевелопмент серого пояса Петербурга, а также точечные проекты, например, на Фонтанке.

Кроме того, эксперт выделил Курортный район, который также активно развивается, хотя в первом квартале новых стартов там не было. В этом районе формируется новый рекреационный сегмент недвижимости, и в перспективе 2026 года ожидается запуск как минимум шести новых проектов против четырех в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что за год однокомнатные квартиры в Петербурге подорожали на 9%.

Фото: Pxhere