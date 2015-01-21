Стала известна возможная причина эвакуации ЖК в Курортном районе Петербурга
Сегодня, 20:40
Жильцов жилого комплекса разместили в центре временного пребывания. По предварительным данным, инцидент связан с беспилотным летательным аппаратом.

В Курортном районе Санкт-Петербурга из жилого комплекса были эвакуированы жильцы.

Администрация района организовала для людей комфортный центр временного размещения, где они сейчас находятся.

По предварительным данным, причиной эвакуации стала ситуация, связанная с беспилотным летательным аппаратом. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее на Piter.TV: ограбление магазина и ПВЗ на севере Петербурга подростками обернулось уголовным делом по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц). 

Фото: Piter.TV 

Категории: Лента новостей, Новости СПб,

