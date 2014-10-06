Ограбление магазина и ПВЗ на севере Петербурга подростками обернулось уголовным делом

Следователи Выборгского района Петербурга возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц) после ограбления магазина и пункта выдачи заказов на проспекте Просвещения.

По информации СК РФ, 23 марта трое подростков совершили заказ на маркетплейсе с доставкой. После молодые люди забрали товар и скрылись. Сумма материального ущерба составила 9 тыс. рублей. Кроме того, как сообщили в МВД России, парни попытались похитить алкоголь из супермаркета, а один из них выстрелил из пневматического пистолета в 47-летнюю сотрудницу.

Были задержаны 14-летний юноша и двое товарищей 16 лет, часть из них уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

