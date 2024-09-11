На Приморском проспекте во время ссоры мужчина ударил ножом свою 84-летнюю жену

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

В Приморском районе Петербурга задержан мужчина, ударивший ножом свою пожилую супругу. Об этом рассказали в МВД по Северной столице и Ленобласти.

В полицию вечером 29 апреля поступила телефонограмма, в которой говорилось о госпитализации из квартиры дома 157 корпус 2 по Приморскому проспекту с ножевым ранением живота и бедра 84-летней женщины. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

По горячим следам по подозрению в совершении этого преступления в квартире по месту происшествия полицейскими задержан 81-летний муж пострадавшей. Мужчина, поссорившись со своей супругой, "разрешил" конфликт, ударив женщину ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне возле автосервиса на Планерной мигранты устроили поножовщину.

Фото: Piter.TV