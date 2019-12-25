Возле автосервиса на Планерной мигранты устроили поножовщину

На месте задержали двоих участников ссоры, братьев в возрасте 29 и 32 лет, уроженцев ближнего зарубежья.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ножевого конфликта около автосервиса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 апреля поступила информация о ранении мужчины у дома 59 по Планерной улице. На месте задержали двоих участников ссоры, братьев в возрасте 29 и 32 лет, уроженцев ближнего зарубежья. Их доставили в отдел для разбирательства.

Кроме того, в больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двоих земляков злоумышленников – 20-летнего и 49-летнего мигрантов. У обоих зафиксированы ножевые ранения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подросток ударил ножом 20-летнего воспитанника школы олимпийского резерва на Каменном острове. Пострадавшему диагностировали резаную рану задней поверхности грудной клетки и ягодичной области.

Фото: Piter.TV