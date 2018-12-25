Названы самые необычные имена, которыми петербуржцы называли детей в 2020-м

За 2020 год в Петербурге на свет появилось более 55 тысяч детей.

В среду, 30 декабря, в комитете по делам записи актов гражданского состояния рассказали "Невским Новостям", какими необычными именами называли петербуржцы своих детей в 2020 году.

Так, на свет появились Меркурий, Родим, Булат, Самсон и Севериан, а также Дивия, Ива, Мальвина и Медея. Кто-то даже назвал девочку в честь реки, на которой стоит величественный Петербург – Нева.

Вместе с тем родилось много Михаилов, Александров, Максимов, Артемов и Романов. Девочек называли Анастасиями, Софиями, Алисами, Аннами и Мариями.

Власти Петербурга ввели послабления для работы театров и общепита на новогодних праздниках.

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