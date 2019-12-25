Власти Петербурга ввели послабления для работы театров и общепита на новогодних праздниках

Некоторые ограничения вводятся до конца января 2021-го года.

Власти Петербурга решили смягчить антикоронавирусные ограничительные меры. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства города №121, сообщила пресс-служба градоначальника.

С 7 января театры смогут принимать зрителей. При этом заполняемость зрительного зала также должна не превышать 25%. Мероприятия необходимо согласовать с комитетом по культуре.

С 7 по 31 января вводится ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, а с 11 по 31 января — на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств.

С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 06:00 до 23:00. Работ в период с 23:00 до 06:00 будет нельзя. Такие же правила будут действовать и для общепита в торговых центрах, однако есть еще некоторые условия. Заведения смогут работать, если у них есть отдельных вход с улицы и нет сквозного доступа в иные помещения торговых центров. Столовые, доставка, обслуживание на вынос, предприятия общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС будут работать, как и устанавливалось ранее.

Ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением тех, ограничения на деятельность которых снимаются с 4 января) продолжают действовать.

Все ограничения, которые были установлены до 15 января, продлеваются до 31 января.

Ранее стало известно о том, что власти Петербурга обсуждали закрытие заведений до 11-го января.

Фото: Piter.TV