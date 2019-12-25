Власти Петербурга обсуждали закрытие заведений до 11-го января

От локдауна решили отказаться.

Власти Петербурга хотели закрыть все заведения до 11-го числа, однако решили не делать ограничительные меры настолько жесткими. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил губернатор Александр Беглов.

Обсуждалось закрытие не только ресторанов, но и торговых центров. Оценив ситуацию, городские власти поняли, что можно обойтись менее серьезными мерами.

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Фото: Piter.TV