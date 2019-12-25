Что запретили в Петербурге на новогодние праздники

Также введены новые ограничения, которые начали действовать 4 декабря.

Губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря. Также есть отдельные ограничения, которые касаются новогодних праздников. Как объяснили власти, ограничения были введены, чтобы сделать Петербург менее привлекательным для туристов.

Как будут работать рестораны Петербурга

- По-прежнему запрещена работа общепита в ТРК и ТЦ. Фудкорты в торговых центрах перестали работать 9 ноября.

- Кафе, рестораны и бары могут работать не работают с 23:00 до 06:00. Также с 30 января 2020 года по 3 января 2021 года общепиту запрещено работать. С 25 по 29 декабря 2020 года и с 4 по 10 января заведения должны будут закрываться в 19:00, работу они смогут начинать в 6:00. Ограничения не касаются общепита на вокзалах, АЗС, в аэропорту.

Запрещенные развлечения

- Приостановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат, но могут работать детские комнаты до 50 м2 в общепите.

- Закрыты океанариум и аквапарки.

- Ледовые катки в ТЦ не работают. На обычном крытом катке на 1 человека должно приходиться 10 м2. Всего может быть не более 30 человек.

- С 4 по 29 декабря театры и другие культурные мероприятия не могут посещать дети до 16 лет.

- Все мероприятия численностью более 50 человек должны согласовываться с Роспотребнадзором. Максимальное допустимое количество человек будут определять специалисты.

- В ТЦ прекращены любые развлекательные мероприятия.

- С 30 декабря по 10 января закрыт Ленинградский зоопарк.

- Также с 30 декабря по 10 января будут закрыты все музеи, концертные залы, выставки и все культурно-развлекательные учреждения.

- Все спортивные мероприятия проходят без зрителей, если иное не разрешено Роспотребнадзором.

- Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников ЗАГСа находится не более 20 человек.

- С 30 декабря по 10 января запрещены экскурсионные и туристические автобусные маршруты.

Ограничения для граждан Петербурга

- Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Выходить можно только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, занятий спортом, прогулки.

Работа кружков в Петербурге

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

Россияне стали массово отказываться от туров в Петербург на Новый год.

Фото: Piter.tv