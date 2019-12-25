Власти Петербурга рассказали о причинах новогодних запретов

Накануне Александр Беглов внес изменения в 121-е постановление.

Власти Северной столицы объяснили введение новых ограничений на новогодние праздники. Таким образом намерены предотвратить нашествие туристов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Елин отметил, что массовых туризм на новогодние праздники может закончится для петербуржцев локдауном. Однако при новых ограничениях у города есть шанс выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что в новогодние праздники в Петербурге закроют театры и музеи. Также под закрытие попали зоопарк и аквапарк. Кроме того, в городе не будут принимать посетителей с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения.

Фото:Рождественская ярмарка на Манежной/вк