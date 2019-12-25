1 декабря в Петербурге вступают в силу новые ограничения по COVID-19

С приходом календарной зимы в Северной столице вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Что изменится в привычной жизни горожан с 1 декабря, читайте в материале Piter.TV.

Ограничения по коронавирусу

С первого дня зимы в Петербурге запрещено заполнять концертные залы и другие места для проведения массовых мероприятий более чем на четверть. Под исключение попадают лишь те события, билеты на которые были проданы до 18 ноября. Также нельзя продавать билеты без указания на них зрительского места.

Отчасти эти ограничения связаны со скандалом, возникшим после выступления рэпера Басты в Ледовом дворце. Известный исполнитель выступал в Петербурге в течение двух дней – 27 и 28 ноября. В первый день его концерт посетили 6,3 тысячи человек, во второй – 6,2 тысяч. На многочисленных видеозаписях, появившихся в сети, видно, что речи о соблюдении мер безопасности на концерте Басты не шло. Зрители стояли вплотную друг к другу без масок и перчаток.

Ограничения в СПб

Из-за роста числа заболевших коронавирусом людей власти Петербурга начали вводить ограничения еще в марте текущего года. Многие из них действуют до сих пор:

- соблюдение масочного режима в общественных местах;

- обязательная самоизоляция для тех граждан, которые вернулись из других стран;

- работодателям необходимо перевести на дистанционную работу людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Ранее власти города утвердили перечень хронических заболеваний, при наличии которых работники в принудительном порядке переводятся на удаленку. В их числе онкологические заболевания, проблемы с системами кровообращения, иммунодефицитные состояния, сахарный диабет и ожирение. Кроме того, на дистанционную работу должны быть отправлены люди, страдающие болезнями дыхательных путей и мочеполовой системы.

Также по состоянию на 1 декабря запрещено посещать массовые мероприятия лицам младше 18 лет, проводить спортивные соревнования со зрителями на трибунах. В настоящий момент в торговых центрах закрыты точки общественного питания, прекратили работу ледовые катки в ТЦ. В спортивных учреждениях катки работают по особому режиму – запрещено присутствие более 30 человек одновременно, закрыты раздевалки для посетителей.

Кроме того, в Петербурге не работают зоопарки, ночные клубы и бары. Если рост числа заболевших продолжится, то в дальнейшем в городе могут ввести более радикальные ограничения, на примере тех, что были весной.

С началом пандемии коронавирусом в Петербурге заболели 125 907 человек. Из больниц по выздоровлению выписали 71 301 петербуржцев, скончались 5 432 горожан.

Фото: pixabay.com, Facebook / Сергей Боярский