Концерт Басты в Петербурге собрал тысячи человек вопреки пандемии

Поклонники толпились в зале плечо к плечу.

Концерт рэпера Басты или Василия Вакуленко, состоявшийся 27 ноября, собрал в "Ледовом дворце" тысячи человек. Огромное количество поклонников заметно на видео самого исполнителя, которое он выложил в свой Instagram по окончанию концерта – невооруженным глазом заметно стоящих плечо к плечу зрителей с первых рядов. О социальной дистанции речи, видимо, на мероприятии не шло.

По информации "Фонтанки", в партере организаторы концерта изначально обещали поставить стулья, чтобы соблюсти дистанцию. Это условие для проведения концерта выдвинула санитарная служба. На видео поклонников, также появившихся в соцсетях, заметно отсутствие средств индивидуальной защиты. Сам рэпер в подписи к видео, однако, поблагодарил поклонников "понимание и соблюдение правил безопасности" и напомнил про второй концерт 28 ноября – одну программу решили повторить дважды, чтобы избежать столпотворений.

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Видео: bastaakanoggano / Instagram