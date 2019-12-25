Россияне стали массово отказываться от туров в Петербург на Новый год

Эксперты полагают, что туристы еще успеют переориентироваться на другие направления.

Туристы начали массово отменять туры в Петербург на Новый год из-за ужесточения антикоронавирусных ограничений на новогодние праздники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Эксперты полагают, что туристы еще успеют переориентироваться на другие направления. Но есть опасения, что питерская инициатива может притормозить новогодний спрос в целом РСТ

Туроператор вынуждены возвращать клиентам деньги. Также вместо поездки в Петербург предлагают Калининград. Также возможно, что некоторые клиенты переориентируются на Ленобласть, где сейчас нет таких жестких ограничений.

Помимо этого, из-за введённых в Петербурге ограничений, и сами многие петербуржцы планируют поехать в другие регионы. К концу октября 2020 года Санкт-Петербург потерял 70% турпотока. К концу года это уже будет 90%.

Фото: Piter.tv