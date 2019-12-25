Рестораны, театры и музеи в Петербурге закроют в новогодние праздники

Часть новых ограничений вступит в силу уже послезавтра, 4 декабря.

Правительство Петербурга вводит ряд новых ограничительных мер в городе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Изменения внесены в постановление городского правительства №121 от 13 марта 2020.

С 4 декабря в Северной столице запрещается допускать посетителей в аквапарки и океанариумы. Кроме того, приостанавливается работа музеев, выставок, театров и иных исполнительских искусств, которые находятся в зданиях торговых центров. Дети до 16 лет не могут посещать мероприятия, проводимые театрами и иными исполнительскими организациями. Органы исполнительной власти будут тщательно следить за тем, чтобы количество человек на мероприятиях, как на открытом воздухе, так и в помещении, не превышало 50.

Наполняемость концертных залов, театров и кинотеатров с 4 декабря не должна составлять более 25%, кроме случаев, когда билеты на них были проданы в большом количестве до 18 ноября.

Затем, с 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

Особые правила вводятся для заведений общественного питания. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.

С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Установленные ранее ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать.

С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры и иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Запрещено проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. На этот период для посетителей закрывается Ленинградский зоопарк. Также будет приостановлена деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Театрам, музеям и ииным организациям исполнительских искусств рекомендовали возвращать полную стоимость билетов гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Им рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Организациям необходимо усилить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе на территории объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, во всех видах транспорта общего пользования, включая такси.

Фото: Piter.TV