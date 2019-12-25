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Ковид-ограничения на Новый год в Петербурге снизят турпоток на 90%
Сегодня, 13:17
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IRINA_CHALKINA

Ковид-ограничения на Новый год в Петербурге снизят турпоток на 90%

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Власти Петербурга запретили работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

Специалисты заявили, что новые ограничения могут снизить турпоток в Петербург на 90%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. 

пресс-служба АТОР.

Эксперты полагают, что ограничительные меры отпугнут туристов в первой половине каникул. Предполагается, что самое жесткое для туристов в этих ограничениях - это неработающие рестораны с 30 по 3 января. 

Напоним, что в Северной столице запретили работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год.

Фото:gov.spb.ru

Теги: новые огарничения, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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