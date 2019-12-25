Ковид-ограничения на Новый год в Петербурге снизят турпоток на 90%

Власти Петербурга запретили работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

Специалисты заявили, что новые ограничения могут снизить турпоток в Петербург на 90%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. пресс-служба АТОР.

Эксперты полагают, что ограничительные меры отпугнут туристов в первой половине каникул. Предполагается, что самое жесткое для туристов в этих ограничениях - это неработающие рестораны с 30 по 3 января.

Напоним, что в Северной столице запретили работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год.

Фото:gov.spb.ru