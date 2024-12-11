Польза и практичность: какие подарки петербуржцы отправляли близким в новогодние праздники

Косметика и средства по уходу заняли первое место, составив 20% от общего числа отправлений.

Анализируя данные о новогодних отправлениях жителей Санкт-Петербурга, СДЭК определил самые популярные категории товаров, пишет "Петербургский дневник".

Косметика и средства по уходу заняли первое место, составив 20% от общего числа отправлений. Одежда и обувь заняли второе место, приобретённые каждым десятым жителем города. Запчасти для автомобилей составляли 9% от всех посылок, аксессуары — 7%, электронику и парфюмерию отправили по 2%.

Пресс-служба СДЭК подчеркнула, что петербуржцы выбирают дарить своим близким полезные и практичные вещи на Новый год. Постоянный высокий спрос на косметику и средства по уходу делают их одними из самых популярных подарков, которые подходят многим людям в праздничные дни.

Кроме традиционных товаров, среди отправлений встречались и нестандартные предметы, такие как электропаяльная лампа, именная табличка, крем для рук, обогревательный котёл, фарфор, гель для укрепления ногтей, устройство ночного видения и гитарная педаль.

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Фото: Pxhere