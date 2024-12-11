От дач до коттеджей: какое загородное жилье выбирали пользователи на новогодние праздники в Ленинградской области

В Авито Путешествиях рассказали о предпочтениях россиян в сегменте загородного жилья на новогодние праздники. Чаще всего россияне бронировали дома (80%) и коттеджи (16%), реже — таунхаусы и дачи (по 2%). В целом это были объекты небольшого размера — в 84% случаев их площадь не превышала 150 кв. м, в 13% — составляла от 150 до 300 кв. м, только в 2% случаев — от 300 кв. м и больше. Крупные объекты чаще всего встречались в сегменте коттеджей. По числу бронирований в этой категории доля арендованного жилья размером от 150 до 300 кв. м на новогодние праздники составила 30%, а от 300 кв. м. и больше — 7%. Подробнее — в таблице 1.
Среди регионов чаще всего объекты размером свыше 150 кв. м бронировали в Самарской и Калининградской областях (по 26%), Ростовской области (23%), Нижегородской области (22%), Татарстане (20%), Московской и Вологодской областях (по 19%). Информация по другим регионам из топ-30 по числу бронирований представлена на графике и в таблице 2.
Данные за период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года:
Что касается дополнительных удобств, в среднем по России в 36% забронированных на новогодние праздники объектах встречались бани, в 15% — сауны (больше всего у коттеджей, 22%), в 9% объектах — бассейны (в сегменте коттеджей — 13%), в 3% — банные чаны.
Чаще других загородное жилье с банями на новогодних праздниках бронировали в Тюменской области[1] (60% от всех объектов), Башкортостане (59%), Пермском крае (56%), Свердловской (55%) и Челябинской областях (51%). С банными чанами — в Свердловской (10%), Воронежской (8%) и Московской областях (7%), с бассейнами — в Краснодарском крае (26%), Самарской области (23%) и Адыгее (21%). Подробнее — в таблице 2.
Таблица 1. Какое жилье бронировали россияне на новогодние праздники, данные Авито Путешествий
|
формат жилья
|
доля бронирований по категории
|
доли объектов по площади (внутри категории, по числу бронирований)
|
дополнительные удобства (внутри категории, по числу бронирований)
|
до 150 кв. м
|
150-300 кв. м
|
от 300 кв. м
|
банный чан
|
баня
|
бассейны
|
сауна
|
Всё вместе
|
100%
|
84%
|
13%
|
2%
|
3%
|
36%
|
9%
|
15%
|
Дача
|
2%
|
93%
|
6%
|
1%
|
2%
|
36%
|
8%
|
13%
|
Дом
|
80%
|
88%
|
10%
|
2%
|
3%
|
36%
|
8%
|
14%
|
Коттедж
|
16%
|
63%
|
30%
|
7%
|
1%
|
37%
|
13%
|
22%
|
Таунхаус
|
2%
|
92%
|
6%
|
1%
|
0%
|
18%
|
6%
|
9%
Таблица 2. Какое жилье арендовали россияне на новогодние праздники в топ-30 регионов по числу бронирований, данные Авито Путешествий
|
регион
|
доли объектов по площади (внутри категории, по числу бронирований)
|
дополнительные удобства (внутри категории, по числу бронирований)
|
до 150 кв. м
|
150-300 кв. м
|
от 300 кв. м
|
банный чан
|
баня
|
бассейны
|
сауна
|
Россия
|
84%
|
13%
|
2%
|
3%
|
37%
|
9%
|
16%
|
Московская область
|
81%
|
14%
|
5%
|
7%
|
36%
|
9%
|
23%
|
Ленинградская область
|
85%
|
13%
|
2%
|
1%
|
39%
|
6%
|
22%
|
Карелия
|
95%
|
5%
|
0%
|
1%
|
34%
|
1%
|
23%
|
Краснодарский край
|
84%
|
14%
|
2%
|
3%
|
30%
|
26%
|
8%
|
Челябинская область
|
86%
|
13%
|
1%
|
1%
|
51%
|
5%
|
7%
|
Свердловская область
|
90%
|
8%
|
2%
|
10%
|
55%
|
8%
|
14%
|
Башкортостан
|
82%
|
14%
|
4%
|
1%
|
59%
|
7%
|
16%
|
Татарстан
|
80%
|
17%
|
4%
|
2%
|
45%
|
10%
|
25%
|
Кемеровская область
|
91%
|
8%
|
1%
|
2%
|
38%
|
8%
|
8%
|
Карачаево-Черкесия
|
96%
|
3%
|
1%
|
1%
|
20%
|
3%
|
4%
|
Ярославская область
|
86%
|
13%
|
0%
|
2%
|
30%
|
2%
|
15%
|
Нижегородская область
|
78%
|
18%
|
4%
|
5%
|
40%
|
7%
|
16%
|
Саратовская область
|
83%
|
16%
|
1%
|
3%
|
38%
|
16%
|
15%
|
Ставропольский край
|
86%
|
13%
|
1%
|
1%
|
11%
|
11%
|
4%
|
Владимирская область
|
86%
|
13%
|
1%
|
2%
|
36%
|
4%
|
10%
|
Крым
|
84%
|
13%
|
2%
|
1%
|
21%
|
12%
|
4%
|
Адыгея
|
94%
|
5%
|
0%
|
1%
|
26%
|
21%
|
8%
|
Тюменская область
|
86%
|
12%
|
2%
|
1%
|
60%
|
6%
|
14%
|
Самарская область
|
74%
|
19%
|
7%
|
3%
|
37%
|
23%
|
27%
|
Пермский край
|
89%
|
10%
|
1%
|
4%
|
56%
|
7%
|
10%
|
Иркутская область
|
82%
|
15%
|
2%
|
1%
|
36%
|
4%
|
12%
|
Республика Алтай
|
98%
|
2%
|
0%
|
0%
|
33%
|
15%
|
3%
|
Тверская область
|
83%
|
15%
|
2%
|
3%
|
38%
|
2%
|
8%
|
Калининградская область
|
74%
|
24%
|
2%
|
1%
|
34%
|
12%
|
14%
|
Вологодская область
|
81%
|
18%
|
0%
|
0%
|
35%
|
1%
|
13%
|
Бурятия
|
87%
|
13%
|
0%
|
4%
|
21%
|
3%
|
1%
|
Воронежская область
|
83%
|
14%
|
2%
|
8%
|
48%
|
15%
|
8%
|
Тульская область
|
83%
|
15%
|
2%
|
6%
|
30%
|
8%
|
16%
|
Ростовская область
|
77%
|
17%
|
6%
|
3%
|
17%
|
19%
|
6%
|
Северная Осетия
|
86%
|
11%
|
2%
|
0%
|
7%
|
10%
|
1%
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