От дач до коттеджей: какое загородное жилье выбирали пользователи на новогодние праздники в Ленинградской области

Как показала аналитика сервиса бронирования жилья Авито Путешествия, 85% всех бронирований в регионе пришлось на объекты площадью до 150 квадратных метров, а каждый третий дом (39%) был оснащен баней.

В Авито Путешествиях рассказали о предпочтениях россиян в сегменте загородного жилья на новогодние праздники. Чаще всего россияне бронировали дома (80%) и коттеджи (16%), реже — таунхаусы и дачи (по 2%). В целом это были объекты небольшого размера — в 84% случаев их площадь не превышала 150 кв. м, в 13% — составляла от 150 до 300 кв. м, только в 2% случаев — от 300 кв. м и больше. Крупные объекты чаще всего встречались в сегменте коттеджей. По числу бронирований в этой категории доля арендованного жилья размером от 150 до 300 кв. м на новогодние праздники составила 30%, а от 300 кв. м. и больше — 7%. Подробнее — в таблице 1.

Среди регионов чаще всего объекты размером свыше 150 кв. м бронировали в Самарской и Калининградской областях (по 26%), Ростовской области (23%), Нижегородской области (22%), Татарстане (20%), Московской и Вологодской областях (по 19%). Информация по другим регионам из топ-30 по числу бронирований представлена на графике и в таблице 2.