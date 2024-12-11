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От дач до коттеджей: какое загородное жилье выбирали пользователи на новогодние праздники в Ленинградской области
Сегодня, 13:13
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От дач до коттеджей: какое загородное жилье выбирали пользователи на новогодние праздники в Ленинградской области

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Как показала аналитика сервиса бронирования жилья Авито Путешествия, 85% всех бронирований в регионе пришлось на объекты площадью до 150 квадратных метров, а каждый третий дом (39%) был оснащен баней.

В Авито Путешествиях рассказали о предпочтениях россиян в сегменте загородного жилья на новогодние праздники. Чаще всего россияне бронировали дома (80%) и коттеджи (16%), реже — таунхаусы и дачи (по 2%). В целом это были объекты небольшого размера — в 84% случаев их площадь не превышала 150 кв. м, в 13% — составляла от 150 до 300 кв. м, только в 2% случаев — от 300 кв. м и больше. Крупные объекты чаще всего встречались в сегменте коттеджей. По числу бронирований в этой категории доля арендованного жилья размером от 150 до 300 кв. м на новогодние праздники составила 30%, а от 300 кв. м. и больше — 7%. Подробнее — в таблице 1.

Среди регионов чаще всего объекты размером свыше 150 кв. м бронировали в Самарской и Калининградской областях (по 26%), Ростовской области (23%), Нижегородской области (22%), Татарстане (20%), Московской и Вологодской областях (по 19%). Информация по другим регионам из топ-30 по числу бронирований представлена на графике и в таблице 2.

Данные за период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года:

Что касается дополнительных удобств, в среднем по России в 36% забронированных на новогодние праздники объектах встречались бани, в 15% — сауны (больше всего у коттеджей, 22%), в 9% объектах — бассейны (в сегменте коттеджей — 13%), в 3% — банные чаны.

Чаще других загородное жилье с банями на новогодних праздниках бронировали в Тюменской области[1] (60% от всех объектов), Башкортостане (59%), Пермском крае (56%), Свердловской (55%) и Челябинской областях (51%). С банными чанами — в Свердловской (10%), Воронежской (8%) и Московской областях (7%), с бассейнами — в Краснодарском крае (26%), Самарской области (23%) и Адыгее (21%). Подробнее — в таблице 2.

Таблица 1. Какое жилье бронировали россияне на новогодние праздники, данные Авито Путешествий

формат жилья

доля бронирований по категории

доли объектов по площади (внутри категории, по числу бронирований)

дополнительные удобства (внутри категории, по числу бронирований)

до 150 кв. м

150-300 кв. м

от 300 кв. м

банный чан

баня

бассейны

сауна

Всё вместе

100%

84%

13%

2%

3%

36%

9%

15%

Дача

2%

93%

6%

1%

2%

36%

8%

13%

Дом

80%

88%

10%

2%

3%

36%

8%

14%

Коттедж

16%

63%

30%

7%

1%

37%

13%

22%

Таунхаус

2%

92%

6%

1%

0%

18%

6%

9%

Таблица 2. Какое жилье арендовали россияне на новогодние праздники в топ-30 регионов по числу бронирований, данные Авито Путешествий

регион

доли объектов по площади (внутри категории, по числу бронирований)

дополнительные удобства (внутри категории, по числу бронирований)

до 150 кв. м

150-300 кв. м

от 300 кв. м

банный чан

баня

бассейны

сауна

Россия

84%

13%

2%

3%

37%

9%

16%

Московская область

81%

14%

5%

7%

36%

9%

23%

Ленинградская область

85%

13%

2%

1%

39%

6%

22%

Карелия

95%

5%

0%

1%

34%

1%

23%

Краснодарский край

84%

14%

2%

3%

30%

26%

8%

Челябинская область

86%

13%

1%

1%

51%

5%

7%

Свердловская область

90%

8%

2%

10%

55%

8%

14%

Башкортостан

82%

14%

4%

1%

59%

7%

16%

Татарстан

80%

17%

4%

2%

45%

10%

25%

Кемеровская область

91%

8%

1%

2%

38%

8%

8%

Карачаево-Черкесия

96%

3%

1%

1%

20%

3%

4%

Ярославская область

86%

13%

0%

2%

30%

2%

15%

Нижегородская область

78%

18%

4%

5%

40%

7%

16%

Саратовская область

83%

16%

1%

3%

38%

16%

15%

Ставропольский край

86%

13%

1%

1%

11%

11%

4%

Владимирская область

86%

13%

1%

2%

36%

4%

10%

Крым

84%

13%

2%

1%

21%

12%

4%

Адыгея

94%

5%

0%

1%

26%

21%

8%

Тюменская область

86%

12%

2%

1%

60%

6%

14%

Самарская область

74%

19%

7%

3%

37%

23%

27%

Пермский край

89%

10%

1%

4%

56%

7%

10%

Иркутская область

82%

15%

2%

1%

36%

4%

12%

Республика Алтай

98%

2%

0%

0%

33%

15%

3%

Тверская область

83%

15%

2%

3%

38%

2%

8%

Калининградская область

74%

24%

2%

1%

34%

12%

14%

Вологодская область

81%

18%

0%

0%

35%

1%

13%

Бурятия

87%

13%

0%

4%

21%

3%

1%

Воронежская область

83%

14%

2%

8%

48%

15%

8%

Тульская область

83%

15%

2%

6%

30%

8%

16%

Ростовская область

77%

17%

6%

3%

17%

19%

6%

Северная Осетия

86%

11%

2%

0%

7%

10%

1%

 

Фото: Pxhere

 

Теги: коттеджи, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Видео, Интервью,

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