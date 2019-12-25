Петербуржцам рассказали, в чем встречать Новый 2027 год

Для новогоднего образа подойдут бархат, шелковый атлас и шифон.

Приближается конец года — пора праздников, встреч с близкими и веселых вечеров. Многие уже продумывают образ для новогодней ночи, ориентируясь на восточный календарь — 2027‑й пройдет под знаком Красной Огненной Козы. Астролог и астропсихолог Любовь Калиновская в беседе с 360.ru рассказала, какой наряд поможет угодить хозяйке года и притянуть удачу.

Собеседница издания отметила, что Коза ценит изящество и благородство. Поэтому в праздничном образе нужно сделать ставку на премиальные ткани: бархат, шелковый атлас, шифон, тонкое кружево или элегантный трикотаж, который красиво подчеркивает силуэт.

По словам Калиновской, палитра должна быть насыщенной и теплой. Идеально подойдут красный, коралловый, терракотовый, огненно‑оранжевый, алый и рубиновый оттенки. Если хочется остановиться на коричневом, то его стоит компенсировать сдержанность цвета броскими аксессуарами.

Для мужчин астролог посоветовала придерживаться элегантного стиля: удачным вариантом станет вельветовый костюм или пиджак в сочетании с рубашкой и галстуком. При этом важно избегать дешевых, грубых или неприятных на ощупь материалов, ведь Коза не терпит небрежности.

Ранее мы сообщали, что РЖД запустят новогодний поезд из Москвы в Петербург с отправлением 31 декабря.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)