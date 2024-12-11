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Премии по итогам 2024 года получили менее 50% петербуржцев
Сегодня, 9:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Премии по итогам 2024 года получили менее 50% петербуржцев

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Однако количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды.

Годовые премии получили 4 из 10 работающих петербуржцев. Об этом в ходе опроса узнали специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 42% петербуржцев действительно получили премии. Как отмечают специалисты, количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.

О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (43%). Петербуржцев с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (50%).

Польза и практичность: какие подарки петербуржцы отправляли близким в новогодние праздники.

Фото: unsplash

Теги: новый год, премия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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