Захарова: китайский Новый год в Москве – это культурный обмен

Китайский Новый год в Москве – это культурный обмен. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что в 2024 году впервые на территории Пекина состоялась русская Масленица.

В прошлом году 10 миллиардов человек посмотрели в Сети, как в Москве празднуется китайский Новый год. В этом году только анонс посмотрели шесть миллиардов. Я бы не сказала, что у нас сам праздник отмечают, у нас проходит фестиваль, посвященный этому мероприятию.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ