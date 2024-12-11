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Захарова: китайский Новый год в Москве – это культурный обмен

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В МИД РФ напомнили о традициях, которые уважают обе страны.

Китайский Новый год в Москве – это культурный обмен. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что в 2024 году впервые на территории Пекина состоялась русская Масленица.

В прошлом году 10 миллиардов человек посмотрели в Сети, как в Москве празднуется китайский Новый год. В этом году только анонс посмотрели шесть миллиардов. Я бы не сказала, что у нас сам праздник отмечают, у нас проходит фестиваль, посвященный этому мероприятию.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: китайский новый год, мария захарова, мид, москва, новый год
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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