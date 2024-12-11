Захарова – об освобождении Освенцима: всё стёрто

В МИД РФ прокомментировали ситуацию, когда российских делегатов не пригласили на памятные мероприятия.

Коллективный Запад просто в один миг стёр всю память о жертвах Холокоста. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что международное сообщество объединяла трагедия времен Второй мировой войны, а также событие, когда Красная Армия освободила Освенцим. Она добавила, что в 2005 году, в том числе по инициативе МД и Кремля, в этот день резолюцией Генеральной ассамблеи ООН был установлен международный день памяти жертв Холокоста. По словам Марии Захаровой, подобное объединение на почве беды закреплено на уровне нового поколения.Она пояснила, что речь шла о том, что должно было быть объявлено о торжестве исторического момента, о том, что жизни солдат были отданы не зря, но страны коллективного Запада решили иначе.

Я не знаю, что может быть более объединительного, потому что это та самая беда, которая сближала людей, которая объединяла, как мы считали, на поколения. И то, как люди страдали, вместе находясь, как люди выживали, как люди жертвовали жизнями ради спасения другого, порой даже незнакомого человека. Как люди боролись и сделали всё, чтобы выстоять еще хотя бы один день в этих нечеловеческих условиях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау состоялись 27 января. Российских представителей на них не пригласили. Дипломаты из Генерального консульства в Кракове возложили венки на кладбище в Освенциме. Там похоронены бойцы, павшие при освобождении города и его окрестностей. Также венки были возложены к памятнику советским узникам, размещенным на территории музея "Аушвиц-Биркенау".

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik