Захарова: предсказуемость действий США имеет срок 4 года

В МИД РФ напомнили о работе нового президента США в первые сутки в Белом доме во втором президентском сроке.

Единственным элементом предсказуемости внешней политики американской администрации является ее непредсказуемость. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что власти из Вашингтона за последние 15 лет неоднократно меняли свое отношение к климатической повестке. В МИД РФ указали аудитории на то, что речь идет о осязаемой и поддающейся предсказанию и анализу временной метке, а не о каких-нибудь 150 годах. При этом США несколько раз меняли позицию относительно вопроса изменения климата и тех договоренностей, которые они же сами и прелагали международным партнерам.

Предсказуемость действий США имеет срок 4 года, а потом опять идет предсказуемый непредсказуемый разворот. Единственным предсказуемым элементом – является ее абсолютная непредсказуемость. То есть мы знаем, что она будет меняться, и что эти изменения будут, в том числе, на 180 градусов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала приход Трампа к власти.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik