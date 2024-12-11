В МИД РФ напомнили о выходе Белого дома из ряда соглашений.

Все ценности, которые продвигали американские чиновники при предыдущей администрации президента Джо Байдена. с приходом к власти президента-республиканца Дональда Трампа "улетели в корзину", так как действующие власти объявили тх вне закона, они стали "антиценностями". Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что

Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри США, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом… В одну секунду всё поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали аудитории, что Вашингтон ранее вел диалог с другими странами, в том числе со своими международными партнерами, с привязкой к своей ценностной повестке. Однако новая власть в США обнулила все должности, которые занимались продвижением американской повестки.

Захарова: Запад хочет снизить экспорт нефти, обвиняя РФ в порче инфраструктуры.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik