Дипломат отметила, что об интересах конечных потребителей энергоносителей западные страны "пекутся только на словах".

Запад хочет снизить экспорт нефти, обвиняя РФ в порче инфраструктуры. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что об интересах конечных потребителей энергоносителей западные страны "пекутся только на словах". Захарова подчеркнула, что на деле Запад продолжает "подрывать глобальную энергетическую безопасность". По ее словам, подобную тактику двойных стандартов используют в ситуации с атаками Киева на компрессорную станцию в Краснодарском крае.

Ранее Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку".

Видео: МИД России