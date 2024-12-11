В МИД России оценили комментарии Брюсселя на атаки ВСУ по энергетическим объектам.

Европейский союз старается не замечать удары со стороны Вооруженных сил Украины по "Турецкому потоку", ограничиваясь невнятными рассуждениями о вероятности причастности Москвы к инциденту. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала реакцию международных союзников киевского режима по нападениям на трубопровод.

Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы Киев, ЕС ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по, так сказать, энергетике, это что-то другое. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что очевидно, что эти ракетные удары устраивают определенную часть Евросоюза, которая действует против собственных же граждан. А оставшаяся часть ЕС просто не знает о том, что происходит в реальности.

МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов.

Фото и видео: МИД России