МИД надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов

Мария Захарова напомнила о контактах с руководством ХАМАС.

Москва рассчитывает, что в списке освобожденных заложников в рамках сделки Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС войдет российский гражданин Александр Труфанов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что в рамках регулярных контактов с руководящим составом ХАМАСА дипломаты настаивали на возвращении домой этого человека.

Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов. Настойчиво ставили, как вы знаете, вопрос о необходимости его скорейшего возвращения... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС.

Фото и видео: МИД России