Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС

В МИД РФ назвали задачи по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Москва надеется, что соглашение между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС будет способствовать созданию условий для решения палестинской проблемы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что важно сформировать условия для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования кризиса в регионе Ближнего Востока на общепризнанной и международно-правовой основе. Речь идет о создании независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей, расположенной в Восточном Иерусалиме.

Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки, создаст предпосылки для оздоровления ситуация в регионе в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад не уважает даже те системы, которые сам же создал по миру.

Фото и видео: МИД России