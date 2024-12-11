МИД РФ напомнила о создании западниками в регионах марионеточных режимом.

Американская администрация путем цветных революций и слома систем посеяли по миру демократию, но страны коллективного Запада не считают нужным уважать даже те системы, которые сами же сформировали в разных точках мира. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что изначально так и было задумано международными союзниками, так как те считали, что демократия будет понятной "замочной скважиной", к которой они точно подберут ключ.

Марионеточный режим – это там, где нет выборов, там, где они отменяются, там, где есть своя система, например, монархия. А когда США путем цветных революций, раскачки ситуации, смены систем или их сломов посеяли в мире эту демократию, когда даже монархии многие и традиционалистские общества сказали, что "да, демократия – наше всё". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат заметила, что выражение "марионеточный режим" должно было остаться в XX веке, когда коллективный Запад начал говорить миру о том, что демократия должна наступить везде, даже в тех местах, где люди об этом не просили. Сейчас же выражение снова начало входить в международный лексикон, что продолжает коробить людей.

Захарова рассказала, как западники издевались над трагедией в Беслане.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik