Смертельное ДТП в Псковской области с тремя погибшими мог устроить клирик Великолукской епархии

Местные жители называют возможным виновником монаха, который в 2019 году попал в аварию из-за вождения в нетрезвом виде. После нового происшествия карточка священнослужителя исчезла с сайта епархии.

Жители Псковской области в социальных сетях называют имя предполагаемого виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия у деревни Алоль, случившегося 14 октября 2024 года. Напомним, в тот день 41-летний мужчина на автомобиле КИА К5 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением 44-летнего водителя. В "Шевроле" ехали четыре человека, в том числе двое маленьких детей. В результате столкновения погиб отец семейства и его 2-летний ребёнок. Позже, в больнице, скончалась 34-летняя женщина – супруга водителя. Выжил только их 5-летний сын.



Фото: ПЛН

Сразу несколько жителей в Псковской области в комментариях под сообщениями местных СМИ написали, что водителем KIA мог быть иеродиакон Андрей (Парфёнов). Тот самый клирик, что в 2019 году в пьяном виде за рулём Toytoa Camry после выезда на встречную полосу движения врезался в автомобиль Daewoo Nexia в городе Великие Луки. Тогда травмы различной степени тяжести получили две женщины (среди них – сотрудница Piter.TV, - прим. редакции). Сам Андрей Парфёнов отделался условным наказанием в 1.5 года лишения свободы и реальным отзывом водительских прав сроком на 2 года.

Канал Piter.TV запросил подтверждения данных об участии клирика у двух источников – отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Великолукской епархии Московского патриархата Псковской митрополии, а также у пресс-службы ГУ МВД по Псковской области.

В епархии не стали опровергать участие Андрея Парфёнова в ДТП, но и не подтвердили его напрямую.

"В настоящее время идёт расследование. По всем вопросам, связанными с дорожно-транспортным происшествием, просим обращаться в пресс-службу УМВД по Псковской области". Великолукское епархиальное управление

Чуть позже они уточнили данные, опубликовав официальное заявление по теме ДТП. В нём признавалось участие в аварии некоего клирика епархии, но не называлось его имя:

"14 октября 2024 года в Пустошкинском районе Псковской области произошло ДТП с участием клирика Великолукской епархии. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Великолукская епархия сожалеет о случившейся трагедии, молится обо всех участниках аварии и скорейшем выздоровлении пострадавшего ребенка, готова предоставить пострадавшему и его родственникам любую посильную помощь. На время расследования происшествия светскими органами власти клирик епархии запрещен в священнослужении". Великолукское епархиальное управление

Что касается пресс-службы ГУ МВД по Псковской области, то запрошенная нашей редакцией информация остаётся без ответа с 15 октября 2024 года. Впрочем, в первоначальном релизе с места ДТП содержится возраст виновника ДТП, который совпадает с возрастом Андрея Парфёнова.

Кто же был за рулём? В отсутствии официальной информации от местных органов власти и правопорядка, социальные сети заполняют подробности происшествия, которые нуждаются в дополнительной проверке. Так, часть местных жителей называет виновным в аварии именно Андрея Парфёнова, более того – некоторые пишут, что и в этот раз иеродиакон был пьян. Находятся и те, кто видит в молчании официальных структур попытку покрывательства священнослужителя. Отдельные сторонники теорий заговоров считают подозрительным факт выезда на место ДТП высокопоставленного начальника ГУ МВД по Псковской области – врио начальника регионального управления Госавтоинспекции подполковника полиции Владимира Папорта.

Оставим предположения в стороне. О чём можно говорить с должной степенью уверенности – так это о факте нахождения Андрея Парфёнова неподалёку с местом ДТП 14 октября 2024 года. В новостном материале на сайте Великолукской епархии сообщается о его участии в праздничной службе в Покровском храме в соседнем городе Опочка. Андрей Парфёнов (мужчина в голубом облачении с рыжими волосами справа) также присутствует на фотоотчёте с праздника.



Фото: Вконтакте/ Опочка † Православная. (Надежда Ильина)

Стоит отметить, что вскоре после ДТП с сайта Епархиального управления исчезла персональная страница Андрея Парфёнова (на вторые сутки после аварии она ещё открывалась, снимки экрана есть в распоряжении редакции).



Скриншот: сайт Великолукской епархии



Скриншот: сайт Великолукской епархии (архив)

Наша редакция будет следить за развитием событий. Просьба ко всем, кто обладает данными по трагическому ДТП у деревни Алоль – присылать сведения на почту news@piter.tv.

Фото: ПЛН