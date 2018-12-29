Появились подробности ДТП с участием пьяного монаха на Toyota Camry

Пьяный монах устроил ДТП в Великих Луках - что известно о ЧП и личности виновника на данный момент?

Ранее редакция Piter.TV писала о ДТП, в городе Великие Луки, где 12 января в 00:30 на улице Фурманова произошла серьёзная авария. В результате столкновения двух иномарок пострадали два человека (женщину 1975 г.р зажало в машине, у нее раздроблен таз и ей нужна операция в другом городе, девушка 1997 г.р получила ушибы и закрытую черепно-мозговую травму). За рулем Toyota Camry находился пьяный сотрудник Великолукской Епархии1983 года рождения.

За последние сутки появилось много новых подробностей этой запутанной истории. В том числе - стала известна личность подозреваемого, епархия впервые вышла на связь с потерпевшими, а пострадавшую транспортировали во Псков.





Иеродиакон Андрей Парфенов - что известно

Накануне Piter.TV писал, что виновником аварии является иеродиакон А., служащий в местной епархии. Местные жители и источники в правоохранительных органах сообщили нам полное имя и должность правонарушителя, однако в интересах следствия журналисты отказались от полной публикации персональных данных. Однако вскоре Великолукская Епархия сама назвала имя подозреваемого.

Вечером 15 января на сайте Великолукской епархии появился Указ епископа Великолукского и Невельского Сергия, № 67 от 12 января, в котором говорится о том, что иеродиакон Андрей Парфенов, подозреваемый в ДТП запрещается в священнослужении до завершения следствия.

На сайте епархии содержатся частичная биография духовного лица. Вот некоторые факты из биографии Андрея Парфенова. Он родился в 1983 году, окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В последние годы был заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления и клириком Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки.

Отметим, что за сутки до этого имя Андрея Парфенова всплывало и в местных социальных сетях. Некоторые люди в комментариях в социальных сетях писали, что, видели иеродиакона Андрея пьяным даже на службе.

Позиция Великолукский епархии по факту ДТП

Представители Великолукской епархии не комментировали ЧП на протяжение 4 суток после ДТП. Все это время они не выходили на связь с потерпевшими. Первый официальный контакт состоялся только днем 15 января, когда в СМИ начали появляться первые сообщения о происшествии. Сначала пришел официальный представитель епархии который принес свои извинения пострадавшей и предложил ей причаститься для скорейшего выздоровления. После четырех часов дня к женщине с раздробленным тазом и сломанными ребрами пришел и сам виновник аварии. Андрей Парфенов просил прощения и клялся, что в тот вечер он ничего не пил, а лишь причастился Кагором (напомним, тест показал 0,71 промилле). Позже Андрей Парфенов пообещал возместить все убытки потерпевших в полном размере.

Также на сайте Великолукской епархии появился указ от 12 января, согласно которому подозреваемый в ДТП временно отстранен от службы (до окончания расследования). Представители Великолукской епархии также лично связались и со второй пострадавшей, принесли свои извинения за столь длительную задержку и пообещали взять на себя все расходы по лечению пострадавших.

Что происходит с пострадавшими

Утром 16 января пострадавшую Екатерину Ц. на машине скорой помощи отправили из Великих Лук во Псков. До этого она лежала на вытяжке (к ноге была прикреплена гиря около 2-3 килограмм), а перед транспортировкой этого ей наложили гипс на правую ногу (от спины и до пятки). Как пояснила Piter.TV сама пациентка, изначально шел разговор о том, что потерпевшую доставят в другой город на вертолете, однако, потом врачи решили перевезти ее на машине. С утра перед перевозкой женщине сделали два обезболивающих укола, но они не помогли - по словам нашей собеседницы, она тяжело переносила все перемещения и движения. Ближе к 11:00 ее доставили в Псковскую областную больницу, где и будет решаться вопрос о возможности проведения операции (напомним, у потерпевшей раздроблен таз).

На данный момент в отношении водителя "Тойота Камри" составлены два административных протокола, по статьям 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 12.24. КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Сейчас правоохранительные органы ждут вердикта медиков и заключения экспертизы. Скорее всего, травмы пострадавшей пассажирки, будут признаны травмами тяжелой степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото и видео: Piter.TV