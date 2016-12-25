Новости дня Санкт-Петербурга и России.

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КУДА СХОДИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

  • 26.01 Сегодня
    • Спектакль "Смерть коммивояжера"
      19:00
      Спектакль "Смерть коммивояжера"
    • Опера "Риголетто"
      19:00
      Опера "Риголетто"
    • Спектакль "Гамлет"
      20:00
      Спектакль "Гамлет"
    • Концерт The BeatLove
      20:00
      Концерт The BeatLove
  • 27.01 Завтра
    • Спектакль "Ворон"
      19:00
      Спектакль "Ворон"
    • Реконструкция "Победный салют"
      20:00
      Реконструкция "Победный салют"
    • Концерт Jay-Jay Johanson
      20:00
      Концерт Jay-Jay Johanson
    • Киноночь Кристиана Бэйла
      23:30
      Киноночь Кристиана Бэйла
  • 28.01 Суббота
    • Спектакль "Преступление и наказание"
      17:00
      Спектакль "Преступление и наказание"
    • Опера "Дневник Анны Франк"
      19:00
      Опера "Дневник Анны Франк"
    • Спектакль "Коварство и любовь"
      20:00
      Спектакль "Коварство и любовь"
    • Концерт Чичериной
      20:00
      Концерт Чичериной
  • 29.01 Воскресенье
    • Фестиваль енотов
      9:00
      Фестиваль енотов
    • Экскурсия "Снятие блокады Ленинграда"
      10:00
      Экскурсия "Снятие блокады Ленинграда"
    • "Маскарад. Воспоминания будущего"
      19:00
      "Маскарад. Воспоминания будущего"
    • Спектакль "Мария Стюарт"
      19:00
      Спектакль "Мария Стюарт"
  • 30.01 Понедельник
    • John and Yoko: A New York Love Story
      11:00
      John and Yoko: A New York Love Story
    • Опера "Псковитянка"
      18:30
      Опера "Псковитянка"
    • Спектакль "Тестостерон"
      19:00
      Спектакль "Тестостерон"
    • Спектакль "Над пропастью во ржи"
      19:00
      Спектакль "Над пропастью во ржи"
  • 31.01 Вторник
    • Спектакль "Три сестры"
      19:00
      Спектакль "Три сестры"
    • Опера "Любовный напиток"
      19:00
      Опера "Любовный напиток"
    • Спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?"
      19:00
      Спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?"
    • Спектакль "Женитьба"
      19:00
      Спектакль "Женитьба"
  • 01.02 Среда
    • Спектакль "Мадам Бовари"
      19:00
      Спектакль "Мадам Бовари"
    • Спектакль "Гамлет"
      19:00
      Спектакль "Гамлет"
    • Спектакль "Комната Шекспира"
      19:00
      Спектакль "Комната Шекспира"

Спорт

Суперлига по минифутболу превью 7 тур
Вчера, 20:22
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Суперлига по минифутболу превью 7 тур
Приходите в СК «Нова Арена» и проведите воскресный день на мини-футболе! 5 увлекательных поединков, как всегда будут показаны в прямом эфире, за что отдельное спасибо компании «PITER TV». Также вас ожидают послематчевые комментарии наставников команд, в студии с Алексеем Меньшовым!

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Кино

Новости дня Санкт-Петербурга и России.

«PITER.TV» — первый информационный портал Санкт-Петербурга в формате интернет-телевидения. Круглосуточно только свежие видео новости, эксклюзивные репортажи с места событий, комментарии специалистов, рассказы очевидцев и заявления официальных лиц.

Современные российские реалии таковы, что получение правдивой, объективной информации посредством традиционных СМИ фактически не возможно. Однобокая интерпретация событий и происшествий, негласная цензура на федеральных и региональных телеканалах заставляет думающих, свободомыслящих людей искать иные источники информации. Именно для таких граждан вещает канал «PITER.TV».

Происшествия в Санкт-Петербурге сегодня.

Наша цель — оперативное и объективное освещение событий. Мы представляем материалы только собственного производства, никакого копирования и контрафакта. Никакой цензуры и утверждений в «вышестоящих инстанциях», только здесь и сейчас, вся поступающая информация — видео новости с места происшествий, интервью, информация из первых уст, всё немедленно представляется на суд посетителей.

Интернет — телевидение «PITER.TV» охватывает практически всё информационное пространство. У нас вы можете посмотреть актуальные видеоконференции, ознакомиться с интересными новостями Санкт-Петербурга в сфере экономики и бизнеса, недвижимости и автотранспорта, культуры и спорта.

Новости Питер.

Прогрессивный формат позволяет не только практически в режиме онлайн знакомить пользователей с полученной информацией. Современные технологии дают возможность любому человеку попробовать себя в качестве телерепортера. Если вы оказались свидетелем происшествия или хотите рассказать о несправедливости, которую творят чиновники всех мастей или просто поведать интересную историю — снимайте видео, присылайте его нам, и если ваш материал действительно актуален и интересен, мы с удовольствием опубликуем ваш видеоматериал на нашем портале.

Интересные события в Санкт-Петербурге.

Преимущества интернет — телевидения перед традиционным очевидны. В первую очередь, это более оперативное реагирование на событие. Мы стараемся максимально минимизировать время с момента съемки на месте событий до выхода сюжета в эфир. На этом портале вы найдете все самые значимые последние новости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Еще один немаловажный фактор: здесь не существует понятия — пропустил сюжет или новость. Открыв необходимый раздел, всегда можно ознакомиться с видео новостями за любой промежуток времени, узнать комментарии специалистов или представителей власти.

Интернет — телевидение «PITER.TV» является структурным подразделением холдинга «РАГРАД-Видео» — лидера Северо-Западного региона России на мультимедийном рынке.

Аудиторию портала составляют, в основном, жители и гости Санкт-Петербурга, интересующиеся оперативной информацией. Современная и своевременная подача новостных сюжетов, хроники происшествий, горячие интервью – вот слагаемые роста популярности «PITER.TV» и стремительного увеличения посетителей портала.

В наш сумасшедший век важно быть в курсе событий, но для того, чтобы выделить самое актуальное, необходимо время. «PITER.TV» делает это за вас, аккумулируя новостные потоки, мы генерирует самые важные и интересные новости, в случае необходимости даем объективную оценку событий посредством комментариев специалистов.

«PITER.TV» — объективно обо всем, для мыслящих людей!

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