Новости дня Санкт-Петербурга и России.

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Хорошие новости: "Оскар" Лео, наши в Рио и "Гарри Поттер"
30.12.2016, 6:53
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Хорошие новости: "Оскар" Лео, наши в Рио и "Гарри Поттер"
2016-ый оказался щедрым на плохие новости, взять даже события последней недели и уже хочется забыть этот год, как страшный сон. Но мы решили обойти стороной политику, войны, теракты и катастрофы и подвести хорошие итоги года на Piter.TV.

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КУДА СХОДИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

  • 01.01 Сегодня
    • Рождественские встречи на Елагином
      12:00
      Рождественские встречи на Елагином
    • Группа "Кирпичи"
      13:13
      Группа "Кирпичи"
    • Концерт Billy
      20:00
      Концерт Billy's Band
    • Киноночь Хаяо Миядзаки
      23:00
      Киноночь Хаяо Миядзаки
  • 02.01 Завтра
    • Спектакль "Снежная королева"
      11:00
      Спектакль "Снежная королева"
    • Рождественская ярмарка
      12:00
      Рождественская ярмарка
    • Новогодняя ярмарка в Гатчине
      12:00
      Новогодняя ярмарка в Гатчине
    • Спектакль "Как Бабы-Яги Новый год встречали"
      12:00
      Спектакль "Как Бабы-Яги Новый год встречали"
  • 03.01 Вторник
    • Фестиваль цветного дыма
      15:00
      Фестиваль цветного дыма
    • "Зимние грёзы любви"
      15:00
      "Зимние грёзы любви"
    • Фестиваль Frost
      18:00
      Фестиваль Frost
    • Детская новогодняя дискотека
      18:00
      Детская новогодняя дискотека
  • 04.01 Среда
    • Фестиваль "Глинтвейн на крыше"
      9:00
      Фестиваль "Глинтвейн на крыше"
    • Оперетта "Летучая мышь"
      19:00
      Оперетта "Летучая мышь"
    • Спектакль "Комната Шекспира"
      19:00
      Спектакль "Комната Шекспира"
    • Группа "Каста"
      20:00
      Группа "Каста"
  • 05.01 Четверг
    • Опера "История Кая и Герды"
      11:30
      Опера "История Кая и Герды"
    • Фестиваль бенгальских огней
      12:53
      Фестиваль бенгальских огней
    • "Рождество! Сны о России"
      20:00
      "Рождество! Сны о России"
    • Ярмарка "Пряный Баzар"
      20:00
      Ярмарка "Пряный Баzар"
  • 06.01 Пятница
    • Большой Городской Арт Фестиваль Художников
      9:00
      Большой Городской Арт Фестиваль Художников
    • Новогоднее шоу Гии Эрадзе в Цирке на Фонтанке
      19:00
      Новогоднее шоу Гии Эрадзе в Цирке на Фонтанке
    • Рождественский вечер блюза
      19:00
      Рождественский вечер блюза
    • "Белый концерт" Жени Любич
      20:00
      "Белый концерт" Жени Любич
  • 07.01 Суббота
    • Рождество в Петропавловской крепости
      11:30
      Рождество в Петропавловской крепости
    • "Рецепт волшебства": сказка на воде
      12:00
      "Рецепт волшебства": сказка на воде
    • Новогодний карнавал "Зайчество"
      12:00
      Новогодний карнавал "Зайчество"
    • Спектакль "Ночь перед Рождеством"
      19:00
      Спектакль "Ночь перед Рождеством"
  • 08.01 Воскресенье
    • Новый год в Ленинградском зоопарке
      12:00
      Новый год в Ленинградском зоопарке
    • Концерт "Пряничный домик"
      12:00
      Концерт "Пряничный домик"
    • Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza
      20:00
      Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza
  • 10.01 Вторник
    • Концерт: Марина Кацуба
      20:00
      Концерт: Марина Кацуба

Спорт

Новости СПб

Банк "Санкт-Петербург" вместе с "Буше" снимут фильм о Петербурге
27.12.2016, 8:44
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Банк "Санкт-Петербург" вместе с "Буше" снимут фильм о Петербурге
В рождественский сочельник Банк «Санкт-Петербург» и сеть пекарен «Буше» организовали совместную вечеринку. Представители двух петербургских брендов рассказали о съемках совместного фильма и о том, как сделать наш город еще лучше.

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Новости дня Санкт-Петербурга и России.

«PITER.TV» — первый информационный портал Санкт-Петербурга в формате интернет-телевидения. Круглосуточно только свежие видео новости, эксклюзивные репортажи с места событий, комментарии специалистов, рассказы очевидцев и заявления официальных лиц.

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