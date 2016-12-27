Новости дня Санкт-Петербурга и России.

«PITER.TV» — первый информационный портал Санкт-Петербурга в формате интернет-телевидения. Круглосуточно только свежие видео новости, эксклюзивные репортажи с места событий, комментарии специалистов, рассказы очевидцев и заявления официальных лиц.

Современные российские реалии таковы, что получение правдивой, объективной информации посредством традиционных СМИ фактически не возможно. Однобокая интерпретация событий и происшествий, негласная цензура на федеральных и региональных телеканалах заставляет думающих, свободомыслящих людей искать иные источники информации. Именно для таких граждан вещает канал «PITER.TV».

Происшествия в Санкт-Петербурге сегодня.

Наша цель — оперативное и объективное освещение событий. Мы представляем материалы только собственного производства, никакого копирования и контрафакта. Никакой цензуры и утверждений в «вышестоящих инстанциях», только здесь и сейчас, вся поступающая информация — видео новости с места происшествий, интервью, информация из первых уст, всё немедленно представляется на суд посетителей.

Интернет — телевидение «PITER.TV» охватывает практически всё информационное пространство. У нас вы можете посмотреть актуальные видеоконференции, ознакомиться с интересными новостями Санкт-Петербурга в сфере экономики и бизнеса, недвижимости и автотранспорта, культуры и спорта.

Новости Питер.

Прогрессивный формат позволяет не только практически в режиме онлайн знакомить пользователей с полученной информацией. Современные технологии дают возможность любому человеку попробовать себя в качестве телерепортера. Если вы оказались свидетелем происшествия или хотите рассказать о несправедливости, которую творят чиновники всех мастей или просто поведать интересную историю — снимайте видео, присылайте его нам, и если ваш материал действительно актуален и интересен, мы с удовольствием опубликуем ваш видеоматериал на нашем портале.

Интересные события в Санкт-Петербурге.

Преимущества интернет — телевидения перед традиционным очевидны. В первую очередь, это более оперативное реагирование на событие. Мы стараемся максимально минимизировать время с момента съемки на месте событий до выхода сюжета в эфир. На этом портале вы найдете все самые значимые последние новости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Еще один немаловажный фактор: здесь не существует понятия — пропустил сюжет или новость. Открыв необходимый раздел, всегда можно ознакомиться с видео новостями за любой промежуток времени, узнать комментарии специалистов или представителей власти.

Интернет — телевидение «PITER.TV» является структурным подразделением холдинга «РАГРАД-Видео» — лидера Северо-Западного региона России на мультимедийном рынке.

Аудиторию портала составляют, в основном, жители и гости Санкт-Петербурга, интересующиеся оперативной информацией. Современная и своевременная подача новостных сюжетов, хроники происшествий, горячие интервью – вот слагаемые роста популярности «PITER.TV» и стремительного увеличения посетителей портала.

В наш сумасшедший век важно быть в курсе событий, но для того, чтобы выделить самое актуальное, необходимо время. «PITER.TV» делает это за вас, аккумулируя новостные потоки, мы генерирует самые важные и интересные новости, в случае необходимости даем объективную оценку событий посредством комментариев специалистов.

«PITER.TV» — объективно обо всем, для мыслящих людей!