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Главный соперник "Шерлока" - сериал "Табу" с Томом Харди
Вчера, 14:34
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Главный соперник "Шерлока" - сериал "Табу" с Томом Харди
Привет, любители мыльных историй! В начале января в России вышел ещё один сериал от компании BBC. "Табу" - проект, который уже стал самым обсуждаемым телесериалом этой зимы. Драма, состоящая из восьми серий, сценаристами которой стали Стивен Найт и отец Тома Харди – Чипс. Кстати, сам Том играет в сериале главную роль.

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      19:00
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  • 07.02 Вторник
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      19:00
      Спектакль "В день свадьбы"
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Новости СПб

В Петербурге открылась выставка "Этнопарк"
Сегодня, 16:24
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В Петербурге открылась выставка "Этнопарк"
В Доме писателей прошла пресс-конференция, посвященная открытию выставки, включающей в себя более 400 мероприятий.Организаторы рассказали об особенностях проходящего события.

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Новости дня Санкт-Петербурга и России.

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