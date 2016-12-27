Новости дня Санкт-Петербурга и России.

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Хорошие новости: танцующий фермер и Sia, добрые поступки и выдра-плясунья
20 января, 10:59
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Хорошие новости: танцующий фермер и Sia, добрые поступки и выдра-плясунья
Никакой политики, экономического кризиса, коррупции и вражды. Только хорошие новости на Piter TV. Здравствуйте! Сегодня обсудим любовь человека и животных к танцам, снежных зверей и добрые поступки!

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КУДА СХОДИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

  • 22.01 Сегодня
    • Фестиваль "Татуировка и пирсинг"
      9:00
      Фестиваль "Татуировка и пирсинг"
    • Спектакль "Холодное сердце"
      13:00
      Спектакль "Холодное сердце"
    • Спектакль "Флейта-позвоночник"
      14:00
      Спектакль "Флейта-позвоночник"
    • Спектакль "Все мы прекрасные люди"
      19:00
      Спектакль "Все мы прекрасные люди"
  • 23.01 Завтра
    • John and Yoko: A New York Love Story
      11:00
      John and Yoko: A New York Love Story
    • Круглый стол с Чулпан Хаматовой и Александром Маличем
      13:00
      Круглый стол с Чулпан Хаматовой и Александром Маличем
    • Спектакль "Вишневый сад"
      19:00
      Спектакль "Вишневый сад"
    • Советское кино в "Дружбе"
      19:30
      Советское кино в "Дружбе"
  • 24.01 Вторник
    • Опера "Леди Макбет Мценского уезда"
      19:00
      Опера "Леди Макбет Мценского уезда"
    • Группа "Братья по воздуху"
      19:00
      Группа "Братья по воздуху"
    • Спектакль "Я боюсь любви"
      19:00
      Спектакль "Я боюсь любви"
    • Благотворительный концерт в Филармонии "Желтые звезды"
      20:00
      Благотворительный концерт в Филармонии "Желтые звезды"
  • 25.01 Среда
    • Кабаре Брехт
      19:00
      Кабаре Брехт
    • Опера "Евгений Онегин"
      19:00
      Опера "Евгений Онегин"
    • Китайский Новый год
      19:00
      Китайский Новый год
    • Спектакль "Билли Миллиган"
      19:30
      Спектакль "Билли Миллиган"
  • 26.01 Четверг
    • Спектакль "Смерть коммивояжера"
      19:00
      Спектакль "Смерть коммивояжера"
    • Опера "Риголетто"
      19:00
      Опера "Риголетто"
    • Спектакль "Гамлет"
      20:00
      Спектакль "Гамлет"
    • Концерт The BeatLove
      20:00
      Концерт The BeatLove
  • 27.01 Пятница
    • Спектакль "Ворон"
      19:00
      Спектакль "Ворон"
    • Реконструкция "Победный салют"
      20:00
      Реконструкция "Победный салют"
    • Концерт Jay-Jay Johanson
      20:00
      Концерт Jay-Jay Johanson
    • Киноночь Кристиана Бэйла
      23:30
      Киноночь Кристиана Бэйла

Спорт

Новости СПб

Между "Новокрестовской" и "Беговой" закончили рыть тоннель
19 января, 16:12
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Между "Новокрестовской" и "Беговой" закончили рыть тоннель
Тоннелепроходцы закончили пробивать двухпутный тоннель от станции "Беговая" до строящейся около футбольного стадиона "Новокрестовской". В сети уже появилось видео с буром, проходящим последнюю часть тоннеля.

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Новости дня Санкт-Петербурга и России.

«PITER.TV» — первый информационный портал Санкт-Петербурга в формате интернет-телевидения. Круглосуточно только свежие видео новости, эксклюзивные репортажи с места событий, комментарии специалистов, рассказы очевидцев и заявления официальных лиц.

Современные российские реалии таковы, что получение правдивой, объективной информации посредством традиционных СМИ фактически не возможно. Однобокая интерпретация событий и происшествий, негласная цензура на федеральных и региональных телеканалах заставляет думающих, свободомыслящих людей искать иные источники информации. Именно для таких граждан вещает канал «PITER.TV».

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