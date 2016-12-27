Новости дня Санкт-Петербурга и России.

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В лапе грифона на Банковском мосту нашли клад
Сегодня, 15:04
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В лапе грифона на Банковском мосту нашли клад
Советские, российские и иностранные металлические монеты десятками лет лежали внутри лапы одного из четырех грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно только после демонтажа легендарных статуй.

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