Глава ЦИК подвела итоги уходящего года.

Элла Памфилова поздравила членов избиркомов с наступающим Новым годом. Видеообращение председателя Центральной избирательной комиссии появилось в соцсетях днем 30 декабря. По словам чиновницы, в текущем году все сотрудники, начиная участковыми комиссиями и заканчивая субъектовыми, проявили лучшие человеческие качества.

Мы с вами провели тяжелейшие две кампании, во многом именно благодаря вам они прошли успешно. Вы проявили огромное терпение, огромную ответственность. Столько душевных сил было положено, чтобы все прошло на высшем уровне, благодарю вас за это...Мы вместе, у нас все получится Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Руководитель ЦИК напомнила, что избирательные комиссия занимаются не только проведением выборов и подсчетом голосов, но также обеспечивают стабильность и развитие политического процесса.

Памфилова считает, что на выборах 2021 года кандидаты не смогут "проехать на админресурсе".

Видео: ЦИК России