Памфилова считает, что на выборах 2021 года кандидаты не смогут "проехать на админресурсе"

Глава ЦИК рекомендовала кандидатам уже сейчас работать с потенциальными избирателями.

Элла Памфилова считает, что на выборах 2021 года кандидаты не смогут "проехать на административном ресурсе" или на предвыборных обещаниях изирателям. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии рассказала в рамках выступления на онлайн-форуме "Мой голос".

Если кто-то рассчитывает из кандидатов, что удастся проехать просто на админресурсе или на искусстве политтехнологов, в грядущем году таких возможностей будет меньше. Наш избиратель стал более требователен, он более тщательно анализирует то, что обещают те или иные, уже избранные сейчас кандидаты Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Чиновница рассказала, что если кандидаты хотят быть избранными, то им следует начинать работу с потенциальными избирателями уже сейчас. По мнению памфиловой, избирательная система в России стала прозрачной, а уровень и качество наблюдателей и членов комиссий существенной вырос.

У нас члены избирательных комиссий всех уровней в полной мере отражают весь спектр нашего общества. Если кто-то думает, что можно будет что-то скрыть, то все тайное становится явным, это хорошо Элла Памфилова, глава ЦИК

ЦИК РФ готов к возможному вмешательству в выборы 2021 года извне.

Видео: YouTube / ЦИК РТ