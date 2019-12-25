ЦИК РФ готов к возможному вмешательству в выборы 2021 года извне

Главное оружие в этом вопросе — максимально прозрачный процесс.

Глава Центризбиркома Элла Памфилов заявила, что ЦИК готов к возможному вмешательству в выборы 2021 года извне. Заявление она сделала в интервью телеканалу "Россия-24".

Конечно, мы готовы, конечно, мы во всеоружии, потому что другого выхода нет. Элла Памфилова, глава Центризбиркома

Она отметила, что главное оружие в этом вопросе — максимально прозрачный процесс голосования. По словам Памфиловой, для этого ЦИК реагирует на мнения избирателей и опровергает "неправду и информационный мусор".

Ранее Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках".