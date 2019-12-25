ЦИК РФ готов к возможному вмешательству в выборы 2021 года извне

Глава Центризбиркома Элла Памфилов заявила, что ЦИК готов к возможному вмешательству в выборы 2021 года извне. Заявление она сделала в интервью телеканалу "Россия-24".
Конечно, мы готовы, конечно, мы во всеоружии, потому что другого выхода нет.
Элла Памфилова, глава Центризбиркома
Она отметила, что главное оружие в этом вопросе — максимально прозрачный процесс голосования. По словам Памфиловой, для этого ЦИК реагирует на мнения избирателей и опровергает "неправду и информационный мусор".
Ранее Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках".
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