Она назвала этот опыт положительным.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

Мы решили не применять его в дальнейшем. Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

Она назвала этот опыт положительным, но в его применении нет необходимости. При этом подчеркнула, что традиционные виды голосования позволяют полностью решить проблемы доступности выборов.

Ранее мы писали, что Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях.

Видео: YT / Россия 24