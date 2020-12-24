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Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках"

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Она назвала этот опыт положительным.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

Мы решили не применять его в дальнейшем.

Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

Она назвала этот опыт положительным, но в его применении нет необходимости. При этом подчеркнула, что традиционные виды голосования позволяют полностью решить проблемы доступности выборов.

Ранее мы писали, что Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях.

Видео: YT / Россия 24

Теги: голосование, памфилова, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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