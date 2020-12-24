Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".
Мы решили не применять его в дальнейшем.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ
Она назвала этот опыт положительным, но в его применении нет необходимости. При этом подчеркнула, что традиционные виды голосования позволяют полностью решить проблемы доступности выборов.
Ранее мы писали, что Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях.
Видео: YT / Россия 24
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