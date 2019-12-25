Российских спортсменов на два года лишили права выступать под российским флагом.

Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях. С заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Надо указать, что суд не в полной мере учел доводы российской стороны. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что российских спортсменов на два года лишили права выступать под российским флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Также во время этих соревнований запрещено использовать российский гимн.

Ранее Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ.