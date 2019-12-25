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Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях
Сегодня, 16:27
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matveyvn

Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях

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Российских спортсменов на два года лишили права выступать под российским флагом.

Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях. С заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Надо указать, что суд не в полной мере учел доводы российской стороны.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что российских спортсменов на два года лишили права выступать под российским флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Также во время этих соревнований запрещено использовать российский гимн.

Ранее Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ.

Теги: cas, захарова, мид рф, олимпиады
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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