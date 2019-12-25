Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях. С заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Надо указать, что суд не в полной мере учел доводы российской стороны.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она отметила, что российских спортсменов на два года лишили права выступать под российским флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Также во время этих соревнований запрещено использовать российский гимн.
Ранее Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ.
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