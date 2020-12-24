Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ

Москва готова к конструктивному диалогу с США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уходящая администрация США президента Дональда Трампа ухудшает двусторонние отношения с Россией.

Захарова имела ввиду заявления о якобы причастности РФ к хакерским атакам. По её мнению, это помешает администрации Джо Байдена в будущем наладить контакт с Москвой.

Это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что это не отвечает интересам ни одному из двух государств. По её словам, Москва готова к конструктивному диалогу с США.

Ранее Захарова ответила на предложения Хорватии по Украине.

Видео: МИД России