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Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ

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Москва готова к конструктивному диалогу с США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уходящая администрация США президента Дональда Трампа ухудшает двусторонние отношения с Россией. 

Захарова имела ввиду заявления о якобы причастности РФ к хакерским атакам. По её мнению, это помешает администрации Джо Байдена в будущем наладить контакт с Москвой.

Это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что это не отвечает интересам ни одному из двух государств. По её словам, Москва готова к конструктивному диалогу с США.

Ранее Захарова ответила на предложения Хорватии по Украине.

Видео: МИД России

Теги: захарова, мид рф, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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