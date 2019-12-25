Захарова ответила на предложения Хорватии по Украине

По ее словам, России не нужны "другие" рецепты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "РИА Новости" прокомментировала предложение хорватского премьера Андрея Пленковича рассмотреть их опыт мирной реинтеграции территорий для урегулирования конфликта на Донбассе.

Захарова отметила, что для решения этой проблемы существуют минские договоренности, а другие "рецепты" в этой ситуации не нужны. По мнению дипломата, надо, чтобы "Киев выполнял все положения" этих договоренностей.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил развитие отношений России и Хорватии в сфере экономики.

Фото: Pixabay.com