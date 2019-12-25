Лавров оценил развитие отношений России и Хорватии в сфере экономики

Он также выразил благодарность хорватскому правительству за содействие в подготовке нового здания посольства РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на существенный потенциал развития отношений России и Хорватии в сфере экономики. Об этом он заявил на встрече с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Лавров отметил, что страны успешно сотрудничают на парламентском уровне и проводят межмидовские консультации. Он также выразил благодарность правительству Хорватии за содействие в подготовке нового здания посольства России, которое должны сегодня открыть в Загребе.

У нас достаточно существенный потенциал развития отношений в сфере экономики, торговли и инвестиций. Мы были бы очень заинтересованы в проведении нового заседания межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, как только позволит ситуация с коронавирусом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров объяснил отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с делегацией РФ.

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