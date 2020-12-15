Лавров объяснил отказ членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с делегацией РФ

По его мнению, решение об отказе "не является самостоятельным".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с отказом членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с российской делегацией. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Лавров назвал этот инцидент "несущественным для развития отношений" между двумя странами. Глава российского МИД считает, что решение боснийских политиков "не является самостоятельным", и оба выражали интересы "не своих избирателей, а внешних сил". По его мнению, они "вообще не заинтересованы" в возможности стран Западных Балкан реализовать свое право на выстраивание сотрудничества с внешними партнерами.

Ранее Лавров прокомментировал отказ Сербии присоединиться к антироссийским санкциям.

Видео: МИД России