Лавров прокомментировал отказ Сербии присоединиться к антироссийским санкциям

Он уверен, что линия страны в отношении нейтралитета "помогает продвигать дело мира и стабильности на Балканах".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Сербии сохранить военный нейтралитет и отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Глава российского МИД убежден, что линия Сербии в отношении нейтралитета "помогает продвигать дело мира и стабильности на Балканах". Также она способна противодействовать тенденциям, цель которых заключена в нагнетании конфронтации в "важнейшейм и многострадальном районе".

Ранее стало известно, что Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" в конце декабря.

Видео: МИД России