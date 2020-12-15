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Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" в конце декабря

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В нынешнем году сербская экономика может занять первое место по уровню роста в Европе.

Сербия пустит газ по "Балканскому потоку", который является продолжением газопровода "Турецкий поток", 29 или 30 декабря. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вучич отметил, что в нынешнем году национальная экономика может занять первое место по уровню роста в Европе. Аналогичного показателя также планируют добиться в ближайшие три года. 

Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе.

Александар Вучич, президент Сербии

Ранее Лавров рассказал о намерении России и Сербии развивать сотрудничество в борьбе с пандемией.

Видео: МИД России

Теги: александар вучич, балканский поток, газопровод, сербия, турецкий поток
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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