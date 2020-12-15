Сербия уже получила 20 доз вакцины "Спутник V".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о намерении России и Сербии развивать сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

По словам Лаврова, российские сппециалисты находятся сейчас в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства. 3 декабря стало известно, что пробная партия из 20 доз препарата "Спутник V" доставили в Сербию, где ее изучат местные специалисты.

Ранее стало известно, что Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца.

Видео: МИД России