Паломники из Петербурга рассказали о поездке в Мекку

За 18 дней они преодолели десятки километров по святым местам ислама.

В течение 18 дней группа мусульман из Санкт-Петербурга и Ленинградской области совершала паломничество по святым местам Саудовской Аравии, следуя маршрутам пророка Мухаммеда. В состав делегации входили участники СВО и их близкие. Паломники посетили Медину и Мекку, преодолели многокилометровые дистанции в условиях экстремальной жары и прошли основные религиозные ритуалы хаджа.

Глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленобласти Дамир Хусаинов сравнил хадж с символическим прообразом жизни после смерти: паломники облачаются в ихрам — простую белую одежду, символизирующую отрешённость от мирского статуса. Всё внимание сосредоточено на духовном очищении и внутреннем обновлении. Об этом сообщает Metro.

В Медине паломники остановились в гостинице рядом с мечетью пророка Мухаммеда — Масджид ан-Набави. Далее они прибыли в Мекку, где исполнили обряд тавафа — семикратное обходное шествие вокруг Каабы. Верующие также прошли между холмами Сафа и Марва, следуя традиционному маршруту паломничества.

Это такое испытание! Мы всё это проходили в 2-3 часа ночи. Все 18 дней мы почти не спали. Вот представьте, мы в три часа пошли вокруг Каабы, а уже в четыре часа утра должны читать намаз (молитва), – говорит Ильяс Норов. – Я такие мозоли натёр, до крови стёрли ноги. Каждый день по 20 км где-то мы ходили –, поделились впечатлениями паломники

Условия были суровыми: жара достигала +48°C, ночные молитвы сменялись ритуалами ранним утром, а физические нагрузки были значительными — некоторые участники получили кровоточащие мозоли. Люди преодолевали путь даже на костылях, вдохновляя других сохранять стойкость духа.

Особое место в паломничестве заняли посещение кладбищ сподвижников пророка, а также символическое "побивание шайтана" камнями в долине Мина, где паломники стремятся освободиться от внутренних слабостей. Один из участников потерялся на сутки, не взяв с собой телефон: многомиллионные потоки людей создают трудности навигации даже на ограниченной территории.

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