Паломники из Петербурга не смогут поехать в Грецию на Пасху: православных обворовали сотрудники "ремонта компьютеров"

У гида православных паломников из Северной столицы украли из квартиры деньги на поездку в Грецию.

В Петербурге обворовали паломников, собирающихся в Грецию на пасхальные праздники. У религиозных людей похитили более миллиона рублей. В результате поездку к святым местам временно придется отложить.

О краже сообщила 71-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее квартире на Богатырском проспекте хранились общие деньги паломников, собранные на поездку в Грецию. Исчезновение денежных средств пострадавшая обнаружила после визита двух мужчин из якобы ремонтной службы. Жертва сразу же обратилась в 53 отделение полиции.

По рассказу петербурженки, вечером 18 марта к ней зашли двое специалистов по починке компьютеров. Женщина предполагает, что преступники обыскали помещение в тот момент когда хозяйка выходила в кухню за стаканом воды для гостей. В свою очередь, пришедшие пользовались расположением владелицы квартиры и несколько раз просили принести им попить.



Известно, что сбережения на апрельскую поездку для паломников хранились в иностранной валюте. По роду деятельности жертва воров является гидом. Она проводит экскурсионные туры для православных в Грецию. Женщина имеет двойное гражданство и проживает и в Санкт-петербурге, и на территории Средиземного моря.

